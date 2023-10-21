Вот пять похожих фраз: 1. «Я сегодня очень рад с Вами встретиться как с близким и большим другом нашего народа.
Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития
Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Коль будет борьба за Азию, то будет и Азия выбирать нужных ей и выгодных сподвижников, как это сделала совсем недавно Восточная (местами демократическая) Европа -- Польша, Чехословакия, Германия, Венгрия, да и свои сёстры-республики свинства России подготовили сполна. Так что, я бы не стал обольщаться на сей великий шаг России в Азию. Высосут своё и отвалят.
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12 час.
Регина Толстоброва
Все время войн ы идут за природные ресурсы. И за сферы влияния. Ценя т и уважают нашего президента.
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10 час.
Игорь Василевский
А фейс то у токаева какой ...радостный!! Восторженный!
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1 час.
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