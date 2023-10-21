Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Виталий Кирпиченко

Коль будет борьба за Азию, то будет и Азия выбирать нужных ей и выгодных сподвижников, как это сделала совсем недавно Восточная (местами демократическая) Европа -- Польша, Чехословакия, Германия, Венгрия, да и свои сёстры-республики свинства России подготовили сполна. Так что, я бы не стал обольщаться на сей великий шаг России в Азию. Высосут своё и отвалят.