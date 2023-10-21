Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

7 988 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Василевский
    А фейс то у токаева какой ...радостный!! Восторженный!Нас помнят, уважа...
  • Сергей Потемкин
    Поздно. Коррупция съела вас. СмиритесьДопрятались “голо...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Серога , а мне он на хрен не нужен , да и тебе бы потребовать , чтобы весь мир учил русский язык , т. к. у нас все са...Песков отказался ...

Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Нас помнят, уважают и ждут: поворот России на Восток как стратегия развития

Вот пять похожих фраз: 1. «Я сегодня очень рад с Вами встретиться как с близким и большим другом нашего народа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виталий Кирпиченко
Коль будет борьба за Азию, то будет и Азия выбирать нужных ей и выгодных сподвижников, как это сделала совсем недавно Восточная (местами демократическая) Европа -- Польша, Чехословакия, Германия, Венгрия, да и свои сёстры-республики свинства России подготовили сполна. Так что, я бы не стал обольщаться на сей великий шаг России в Азию. Высосут своё и отвалят.
Ответить
12 час.
Регина Толстоброва
Все время войн ы идут за природные ресурсы. И за сферы влияния. Ценя т и уважают нашего президента.
Ответить
10 час.
Игорь Василевский
А фейс то у токаева какой ...радостный!! Восторженный!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх