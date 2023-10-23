Конечно, надо было начинать со Львова разрушить все ж/д дороги и тоннели, АЗС и автодороги и мосты. Разрушить все дороги вокруг Киева. А потом взять Одессу, Николаев и Харьков.

Erl Schweizer

"Рогозин призвал разрушить коммуникации, по которым Запад поставляет оружие Киеву". Держу пари, посади любую бабку с подъездной скамеечки в сенаторское кресло, запросто и в первый же день будет к чему-то призывать. Да за такую зарплату, неграмотная, но при виде такого бабла, да запросто в царицу Екатерину обратится. Ближе по существу вопроса: кто был альтернативным кандидатом в сенаторы от Запорожья? Начальник космодрома, сенатор. Для меня место директора Каспийского моря, на крайняк Азовского, на самый-самый крайний случай директора Васюганских болот не найдется? Точно грю, каждый Божий день лозунги писать буду по три штуки похлеще аж Ди-мыча Медведева из бункера. Пожалуй нет, не то: Ди-мыча видно только на картинках, а мне гулять, так уж гулять ваще-то невтерпеж.