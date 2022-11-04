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ЦСКА о невыплате денег за Эджуке: «Обратились к «Вест Хэму», чтобы часть денег за Влашича отправили «Херенвену». Последовал очередной отказ со ссылкой на санкции»

ЦСКА прокомментировал ситуацию с выплатой денег «Херенвену» за нападающего Чидеру Эджуке. Ранее стало известно, что армейцы еще не заплатили еще 3,1 млн евро за трансфер нигерийца.

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