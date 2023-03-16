Политика Сегодня

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Дипломат Полянский: киевский режим находится на пороге военных изменений не в пользу ВСУ

Дипломат Полянский: киевский режим находится на пороге военных изменений не в пользу ВСУ

Украинская армия ежедневно несет большие потери, киевский режим находится на пороге неблагоприятных для него военных событий самого серьезного характера.

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