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Гордума взялась за дворы: депутат попросил проверить реализацию госпрограммы в Чите

Гордума взялась за дворы: депутат попросил проверить реализацию госпрограммы в Чите

Депутат Читы Александр Щебеньков обратился к председателю комитета по бюджетной и налоговой политике Гордумы Максиму Потапову с предложением включить в план работы городской КСП на 2024 год вопросы, касающиеся благоустройства дворов и выборов.

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