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Ты мне — прическу, а я тебе — рыбу на обед, как тысяча человек уживаются на острове размером с футбольное поле

Ты мне — прическу, а я тебе — рыбу на обед, как тысяча человек уживаются на острове размером с футбольное поле

Санта-Крус-дель-Истоле считается одним из самых плотнонаселенных островов в мире. Формально это часть Колумбии, но, несмотря на редкие контакты жителей с внешним миром, в реальности остров отрезан от мира (за исключением туристов).

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