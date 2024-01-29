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Русская армия продолжает уничтожать десантные ВСУ группы на Днепре

Русская армия продолжает уничтожать десантные ВСУ группы на Днепре

Накануне ударными дронами ликвидировано сразу моторные лодки с штурмовиками.Русские десантные подразделения, входящие в армейскую группировку «Днепр», за минувшие сутки ликвидировали три плавсредства, на которых штурмовики ВСУ пытались пересечь Днепр и высадиться на левом берегу.

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