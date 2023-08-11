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Дипломат Биричевский: Запад хочет дестабилизировать все евразийское пространство

Дипломат Биричевский: Запад хочет дестабилизировать все евразийское пространство

Главной задачей Запада является дестабилизация всего европейского пространства, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

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Комментарии
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T
Tigra07
Открыл &quot;америку&quot;. Эта цель была ещё в 18 веке ясно определена. У британцев не вышло афганские народы подчинить, так они полезли севернее. А там - сами посмотрите по карте.
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16 час.

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