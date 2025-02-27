Reuters: США не видят смысла в приезде Зеленского из-за неготовности сделки

В Белом доме сомневаются, имеет ли смысл приглашать главу киевского режима Владимира Зеленского на встречу с президентом Дональдом Трампом из-за неготовности соглашения по недрам между Вашингтоном и Киевом.
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