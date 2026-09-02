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Царьград

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Александра Игнатова выступит в турнире в Токио впервые с 2022 года

Александра Игнатова выступит в турнире в Токио впервые с 2022 года

Александра Игнатова впервые с 2022 года примет участие в международных соревнованиях в Токио. Вице-чемпионка Олимпиады поделилась впечатлениями от перелёта в Японию с годовалым сыном Михаилом.

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