Новейший китайский телескоп Tianyu впервые запечатлел более миллиона звезд

Первый снимок китайского телескопа Tianyu / © Science and Technology Daily Торжественная церемония получения первого света состоялась на Астрономической наблюдательной и исследовательской базе Ленху в провинции Цинхай на северо-западе Китая, где установлен телескоп Tianyu.
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