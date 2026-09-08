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ladyTravel Club

37 подписчиков

Опрос АЦ ВЦИОМ: 93% туристов назвали комфортной городскую среду Москвы

Туристы также оценили чистоту улиц, тротуары, дороги и транспортные остановки.

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