В Австралии законодательно разграничили рабочее и «личное» время

Работа или личная жизнь – крайне непростой выбор, но определиться требуется всем. Люди по всему миру жалуются на нехватку времени на собственную жизнь – все отнимает работа! Работодатели требуют большей эффективности, что может быть достигнуто … .
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