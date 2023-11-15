Ян Лисневский: "Незаконное снятие с должности генпрокурора Стояногло дискредитировало судебную систему"

Незаконное снятие Александра Стояногло с должности генерального прокурора изначально считалось большинством граждан политической расправой, и это решение еще больше дискредитировало судебную систему, доверия к которой у граждан нет.
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