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Царьград

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Астрологи 13 сентября советуют всем знакам проявлять мягкость

Астрологи 13 сентября советуют всем знакам проявлять мягкость

Астрологи советуют 13 сентября проявлять мягкость и не поддаваться желанию настоять на своём. В этот день важнее искреннее стремление понять партнёра и оказать ему поддержку, чем одержать победу в споре.

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