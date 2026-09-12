Астрологи 13 сентября советуют всем знакам проявлять мягкость

Астрологи советуют 13 сентября проявлять мягкость и не поддаваться желанию настоять на своём. В этот день важнее искреннее стремление понять партнёра и оказать ему поддержку, чем одержать победу в споре.
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