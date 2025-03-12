ВС России ударили по грузовому судну в Одессе. Оно могло перевозить военную помощь Украине

Российские военные нанесли ракетный удар по грузовому судну, находившемуся в порту Одессы. Видеозапись инцидента, опубликованная Telegram-каналом «Военкоры Русской Весны», была взята из украинских источников.
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