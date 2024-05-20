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Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах

Хуснуллин допустил расширение льготной ипотеки в новых регионах

Программа льготной ипотеки с процентной ставкой 2% на вторичном рынке недвижимости в новых регионах России может быть расширена для ряда категорий граждан после ее годичного функционирования.

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Комментарии
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АЛ
Александр Лагуткин
Он уже устроил там филиал Таджикистана. Жители того же Мариуполя в шоке от этой орды дикарей.  Хочу напомнить этому Хуснуллину о том, что  в Федеративной Республики Германия, где в 1960-х такие же продажные уроды оправдывали миграцию &quot;выгодными&quot; экономическими соображениями. В итоге, - в ряде немецких школ доля учеников-мусульман превзошла 80%. Дети коренных жителей под давлением сверстников принимают ислам, опасаясь стать изгоями в классе. Что будет когда эти потенциальные басмачи подрастут. В российских школах они уже терроризируют российских детей и учителей, делая невозможным учебный процесс и небезопасным пребывание российских детей в школе.  Хотя может Хуснуллин специально увеличивает количество своих единоверцев рассчитывая с их помощью и Россию вернуть в средневековье.  Затем с помощью этого &quot;троянского коня&quot; - многомиллионной армии потенциальных боевиков ИГИЛ попытаться развалить и уничтожить Россию изнутри.  Схроны с оружием у диаспор уже обнаруживают, боевиков и их взаимодействие и управление ими уже слаживают в этнических бойцовских клубах. Даже их единоверец - Эрдоган осознал опасность исходящую от этой дикоты и ввел визовый режим, ограничив в стране количество этих потенциальных басмачей.
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