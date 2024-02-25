Садальский оценил вероятность возвращения актрисы Хаматовой в РФ

Знаменитый актер Станислав Садальский, заслуженный артист РСФСР, известен своим участием в популярнейших фильмах «Место встречи изменить нельзя» под режиссурой Станислава Говорухина и «О бедном гусаре замолвите слово» от Эльдара Рязанова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии