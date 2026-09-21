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Царьград

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Олег Заутинский объяснил порядок действий при заправке некачественным топливом

Олег Заутинский объяснил порядок действий при заправке некачественным топливом

Согласно закону "О защите прав потребителей" автозаправки обязаны компенсировать затраты на ремонт и экспертизу при обнаружении некачественного топлива.

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