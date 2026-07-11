Спорт и диета
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Спорт и диета

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Пять ярких постных блюд из доступных продуктов

Пять ярких постных блюд из доступных продуктов

Когда календарь напоминает о наступлении Петрова поста, многих охватывает легкая паника: как сделать так, чтобы домашний стол не превратился в унылое однообразие пресных каш и пустых супов? Для меня этот период стал настоящим вызовом и одновременно открытием.

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