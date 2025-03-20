Средняя пенсия по старости: как она увеличилась и что это значит для пенсионеров? Ирэн ОрлонскаяС начала 2025 года в России наблюдается значительное увеличение средней пенсии по старости, которая возросла на 11,75% и теперь составляет 24 979,3 рубля.