Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?

САША ЛЕПАЕВ

если война неизбежна нужно действовать на опережение.что бы не один даже танк не двинулся с места. сразу так расчистить площадки что бы исполнились пророчества Ванги. ХОЛОДНАЯ ПУСТАЯ ЕВРОПА. тогда можно будет верить в предсказания. а америка будет молча сидеть и смотреть.что бы до нее не долетело.