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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • САША ЛЕПАЕВ
    если война неизбежна нужно действовать на опережение.что бы не один даже танк не двинулся с места. сразу так расчисти...Что начнётся 18 и...
  • Галина Смирнова
    А томленье набежит - Приласкай свою Бриджит! И защищай колонии В Новой Каледонии! :-)Что начнётся 18 и...
  • Галина Смирнова
    Зацени, дружок Маню, Популярно объясню: Нехрен делать в наших дебрях Твоему Шарлеманю! :-)Что начнётся 18 и...

Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?

Что начнётся 18 июня? Неужели мировая война?

Это очень некстати, Макрон может отменить своё купание в Сене и не получит «подарков» от французов, которые обещали гадить в Сену вверх по течению так, чтобы к моменту купания Макрона их «подарки» точно доплыли до адресата.

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Комментарии
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Галина Смирнова
Зацени, дружок Маню, Популярно объясню: Нехрен делать в наших дебрях Твоему Шарлеманю! :-)
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8 мин.
Галина Смирнова
А томленье набежит - Приласкай свою Бриджит! И защищай колонии В Новой Каледонии! :-)
Ответить
3 мин.
САША ЛЕПАЕВ
если война неизбежна нужно действовать на опережение.что бы не один даже танк не двинулся с места. сразу так расчистить площадки что бы исполнились пророчества Ванги.  ХОЛОДНАЯ ПУСТАЯ ЕВРОПА. тогда можно будет верить в предсказания. а америка будет молча сидеть и смотреть.что бы до нее не долетело.
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2 мин.

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