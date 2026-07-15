Утро.ru
ГлавнаяПолитикаЭкономикаЖизньПроисшествияНаукаКультураВсе статьи
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Утро.ru

71 926 подписчиков

Анфиса Чехова раскрыла стоимость членства в закрытом клубе Трампа

Анфиса Чехова раскрыла стоимость членства в закрытом клубе Трампа

Анфиса Чехова показала место, куда попасть могут лишь избранные. Во время поездки по США знаменитость оказалась в закрытом гольф-клубе Дональда Трампа и раскрыла, во сколько обойдется членство в одном из самых элитных заведений страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии