Анфиса Чехова раскрыла стоимость членства в закрытом клубе Трампа

Анфиса Чехова показала место, куда попасть могут лишь избранные. Во время поездки по США знаменитость оказалась в закрытом гольф-клубе Дональда Трампа и раскрыла, во сколько обойдется членство в одном из самых элитных заведений страны.
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