NASA: потенциально опасный астероид пролетит в 5,5 млн км от Земли

Согласно информации, опубликованной на сайте Центра изучения околоземных объектов NASA, 6 декабря потенциально опасный астероид 139622 (2001 QQ142) диаметром до 1,2 километра пролетит на расстоянии приблизительно в 5,5 миллионах километров от Земли.
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