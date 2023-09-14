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Марочко сообщил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

Марочко сообщил об обученных НАТО подразделениях ВСУ под Артемовском

Подполковник Луганской Народной республики в отставке Андрей Марочко поделился информацией о том, что ВСУ направляют на артемовское направление 80-ю десантно-штурмовую бригаду, которая проходила обучение у инструкторов Североатлантического альянса.

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