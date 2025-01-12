Кандидат в канцлеры от АдГ Вайдель пообещала восстановить "Северный поток"

Сопредседатель немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) и кандидат в канцлеры ФРГ Алис Вайдель высказалась о поставках российского газа по сохранившейся нитке "Северного потока - 2" в страну и пообещала восстановить газопровод.