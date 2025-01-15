В новых регионах России уже отремонтировали 4,5 тысячи км автодорог

Благодаря качественным дорогам мы создаём благоприятные условия как для жизни людей, так и для развития экономики – появляется задел для роста грузооборота и пассажиропотока, логистических цепочек и промышленной кооперации.
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