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«Был уверен, что сделал недостаточно»: Эванс — о титуле в WRC

Toyota Gazoo Racing WRTБританский гонщик заводской команды Toyota Gazoo Racing WRT Эльфин Эванс прокомментировал первый в своей карьере титул чемпиона мира WRC, завоёванный им на Ралли Сардинии.

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