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Добрый Мир

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  • Ливень
    ободрать енту европку как липку, забрать украденное у нас и на пени с процентами выставитьЕвропа взмолилась...
  • vagas Karlito
    Рано или поздно санкции отменят!))Придут новые лидеры!! Ну так они еще не пришли  что торопиться  помогать то!?)) Ну ...Европа взмолилась...
  • карла карлова
    Сколько еще Россия будет терпеть англию?Пора принимать серьзные меры против этой вонючки.«Англичанка» спал...

Володин рассказал о способном поразить любые цели за рубежом оружии

Володин рассказал о способном поразить любые цели за рубежом оружии

MK.RU 3 дня назад 354 прочитали Россия обладает оружием, способным поразить любые цели за своими границами.

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