Правительство РФ запретило использовать добавки в некурительных табачных изделиях

В России кабмин запретил использование добавок в жевательном и нюхательном табаке. Эта мера направлена на защиту детей, которым угрожает никотиновая зависимость из-за потребления некурительных табачных изделий.
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