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Авторадио

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Эксперт рассказал, из-за чего сегмент коммерческого авто в Росси находится в кризисной ситуации

Аналитики констатируют нарастающий спад на рынке коммерческого транспорта. Продажи таких авто в России по итогам 8 месяцев упали на 17% относительно аналогичного периода 2025 года.

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