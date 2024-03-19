Много сотрудников социальной системы сообщили, что их уволили в результате реформы „Restart”

Ряд сотрудников социальной системы утверждают, что с реализацией программы „Restart” („Перезапуск”) в сфере социальной помощи в Молдове начался паралич всей системы социальной помощи через увольнение квалифицированных людей в этой области деятельности и трудоустройство вместо них неквалифицированных лиц.