Много сотрудников социальной системы сообщили, что их уволили в результате реформы „Restart”

Ряд сотрудников социальной системы утверждают, что с реализацией программы „Restart” („Перезапуск”) в сфере социальной помощи в Молдове начался паралич всей системы социальной помощи через увольнение квалифицированных людей в этой области деятельности и трудоустройство вместо них неквалифицированных лиц.
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