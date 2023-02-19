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Исследование: возможно в будущем пауки будут защищать урожаи помидор и картофеля от вредителей

Исследование: возможно в будущем пауки будут защищать урожаи помидор и картофеля от вредителей

Группы пауков могут быть использованы в качестве экологически чистого способа защиты сельскохозяйственных культур от сельскохозяйственных вредителей, сообщает «phys.

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