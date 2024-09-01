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«Больше никаких красных линий». Россия меняет ядерную доктрину: что на самом деле мог задумать Путин?

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Комментарии
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АВ
Анатолий Вотяков
Желание нравиться всем - недопустимая глупость в современном мире. С этим идиотизмом надо расставаться.
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