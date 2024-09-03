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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Левандовски хочет забить больше 30 голов в сезоне: «Может, 35. Точно больше, чем в прошлом сезоне. Это в том числе зависит от игры «Барсы»

В своем третьем сезоне в команде 36-летний польский форвард забил 4 мяча в 4 играх Ла Лиги. В первом сезоне (2022/23) у него было 33 гола в 46 играх во всех турнирах, во втором (2023/24) – 26 в 49.

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