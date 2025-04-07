Архитектор Куликовский о проекте на берегу Казанки: «Это самое подходящее место»

Автор: Александра ДавыдоваОснователь архитектурного бюро Heads Group Владислав Куликовский в интервью «Татар-информу» высказался о перспективах строительства нового многофункционального центра «Яр Парк» на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города.
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