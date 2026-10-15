ТЮМЕНЬ, 15 октября, ФедералПресс. Общественная палата Тюменской области при поддержке регионального департамента информатизации провела круглый стол, посвященный защите граждан от цифрового мошенничества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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