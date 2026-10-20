На место выехали два пожарных расчёта, но к их приезду машина была полностью объята пламенем.В Липецке вечером 19 октября на улице Речной загорелся автомобиль Haval Jolion.
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