Хохлы грабят Киево-Печорскую Лавру, "гуманитарно временно вывозя из-под обстрелов имущество во Францию".
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.69
Комментарии
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Светлана Митленко
Пожалуйста, Верочка
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2 д.
Владимир Алтайцев
спасибо за пост. Посмотрел в пиндосской Википедии - оказывается,что ВС РФ потеряли только убитыми 250 тысяч убитыми и столько же ранеными. А ВСУ, оказывается всего-то 100 тысяч убитыми и тысяч 150 ранеными.
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1 д.
Светлана Митленко
Ой, я дано говорила, что это амерская помойка. А тут сам основатель вики на днях выступил. Он сказал, что этот ресурс у него давно отобрали ФБРовцы. И давно там заправляют. Так что ничего удивительного. Врут, как дышат!
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1 д.
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