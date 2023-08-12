Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.69

спасибо за пост. Посмотрел в пиндосской Википедии - оказывается,что ВС РФ потеряли только убитыми 250 тысяч убитыми и столько же ранеными. А ВСУ, оказывается всего-то 100 тысяч убитыми и тысяч 150 ранеными.

Светлана Митленко

Ой, я дано говорила, что это амерская помойка. А тут сам основатель вики на днях выступил. Он сказал, что этот ресурс у него давно отобрали ФБРовцы. И давно там заправляют. Так что ничего удивительного. Врут, как дышат!