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Калужские новости

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Компенсация близко;: какая погода ожидает калужан на рабочей неделе

Компенсация близко;: какая погода ожидает калужан на рабочей неделе

На Русской равнине формируется область высокого давления, а над Европой и Средиземным морем углубляется высотная ложбинаВ ближайшие дни погода с лихвой компенсирует потерю тепла, вызванную резким похолоданием на прошлой неделе.

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