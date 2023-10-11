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«Должны выдерживать перелеты в Бразилию — все здесь здоровые»

«Должны выдерживать перелеты в Бразилию — все здесь здоровые»

На этой неделе интересные матчи ждут не только национальную сборную России, но и молодежную. 12 октября, в день, когда главная команда страны сыграет в Москве с Камеруном, отечественная молодежка начнет необычную серию матчей в Бразилии с молодежными командами местных клубов.

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