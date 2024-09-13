Жители Курской области рассказали о снарядах ВСУ с неизвестным газом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при массированных ударах по Курской области применяли снаряды, содержащие неизвестный газ, который стал причиной гибели скота и других домашних животных, сообщили РИА Новости местные жители из сёл Глушковского района.
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