В Кунгуре появился «призрачный гонщик»: памятник пугает жителей

У знаменитой нововоронежской «Аленки», пугавшей своим обликом жителей города, появился «братец Иванушка» — новый памятник в городе Кунгуре Пермского края, установленный накануне около лыжной базы «Снежинка».
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