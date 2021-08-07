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Гвардейцы артиллерийского подразделения Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения провели контрольные занятия по огневой подготовке на полигоне «Сосновый бор» в Бурятии

Гвардейцы артиллерийского подразделения Улан-Удэнского десантно-штурмового соединения провели контрольные занятия по огневой подготовке на полигоне «Сосновый бор» в Бурятии

Основной задачей занятий являлось оттачивание практических навыков стрельбы из автомата Калашникова АК-74М и выполнение упражнений по метанию ручных гранат.

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