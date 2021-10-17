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«Газпром» урезал транзит газа через Украину в рамках ультиматума Европе по «СП-2»

«Газпром» урезал транзит газа через Украину в рамках ультиматума Европе по «СП-2»

Транзит российского газа через Украину сократился в рамках ультиматума «Газпрома» Европе. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

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