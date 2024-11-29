«Спартак» возьмет Коледина на 1-й зимний сбор. Защитник России U21 в аренде у «Торпедо» до конца сезона

Об этом сообщает «ФНЛ с Ильевым». Красно-белые вправе вызвать своего 19-летнего правого защитника на две недели зимой – это предусмотрено пунктом в его арендном соглашении с «Торпедо», которое действует до конца сезона.
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