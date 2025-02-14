Новая статья: Эмулируй меня полностью: состояние эмуляции игровых консолей в 2025 годуЭксклюзивы, которые уже никак и нигде не найти; тысячи игр, похороненных закрытием цифровых магазинов: игровая индустрия, похоже, совсем не беспокоится о том, чтобы сохранить своё наследие хоть в каком-то виде.