«Средний возраст, средний доход». В ЦБ рассказали, кто чаще попадается на уловки мошенников

Банк России представил портрет типичной жертвы кибермошенников. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Банка России, в 2024 году каждый 3-й из 10 россиян, принявших участие в ежегодном опросе ЦБ, сталкивался с разными видами финансового кибермошенничества, при этом 9% пострадавших лишились денег.