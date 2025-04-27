Убит ключевой разработчик русских систем РЭБ: Неизвестные действовали по отработанной схеме

Ни разу не ключевой и не разработчик.Разработчики в Ростове на Дону находятся.

ВладимиР

Интересно, когда закончится наше соплежуйство! Типа, "Мы не такие", "это не наши методы"! Сколько еще наших генералов и ученых должны уничтожить хохловыродки под командованием своих хозяев, что бы мы, наконец, стали "такими" и применили бы уже свои методы!