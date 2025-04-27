Медвежий угол
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Медвежий угол

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Убит ключевой разработчик русских систем РЭБ: Неизвестные действовали по отработанной схеме

Убит ключевой разработчик русских систем РЭБ: Неизвестные действовали по отработанной схеме

Царьград фото: vk.com/ spb_today/Globallookpress Разработчик систем РЭБ погиб при взрыве на границе с Украиной В "Mash" узнали, что недалеко от границы с Украиной был взорван автомобиль, в который садился Евгений Р.

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Комментарии
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Александр
Ни разу не ключевой и не разработчик.Разработчики в Ростове на Дону находятся.
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30 мин.
ВладимиР
Интересно, когда закончится наше соплежуйство! Типа, &quot;Мы не такие&quot;, &quot;это не наши методы&quot;! Сколько еще наших генералов и ученых должны уничтожить хохловыродки под командованием своих хозяев, что бы мы, наконец, стали &quot;такими&quot; и применили бы уже свои методы!
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26 мин.
Александр
В чём соплежуйство,убогий?
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25 мин.
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