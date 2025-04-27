Убит ключевой разработчик русских систем РЭБ: Неизвестные действовали по отработанной схеме

Царьград фото: vk.com/ spb_today/Globallookpress Разработчик систем РЭБ погиб при взрыве на границе с Украиной В "Mash" узнали, что недалеко от границы с Украиной был взорван автомобиль, в который садился Евгений Р.
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