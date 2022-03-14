19% орловцев имеют подработки

Чаще всего дополнительный источник дохода имеют те, кто работает дистанционно. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob провёл опрос, в ходе которого выяснилось, что на сегодняшний день подработки есть у 19% трудоспособных жителей Орла.